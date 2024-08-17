Представлен 540-Вт саундбар Hisense HS5100

Компания Hisense выпустила на глобальный рынок саундбары HS2000, HS3100 и HS5100, которые оценены в 130, 250 и 300 евро. Первая характеризуется 2.1-канальным звуков, мощностью до 240 Вт, вторая форматом 3.1, мощностью 480 Вт, дополнительным встроенным центральным динамиком и внешним Bluetooth-сабвуфером, а третья представляет собой 5.1-канальную панель Hisense HS5100 с двумя дополнительными внешними проводными задними динамиками и выходной мощностью 540 Вт.

Все модели могут похвастаться поддержкой форматом Dolby Digital, Dolby Digital Plus и DTS Virtual:X, интерфейсами HDMI ARC, USB, Optical и AUX, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и дополнительным портом HDMI2.1 в модели HS3100.