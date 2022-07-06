Представлен 55-дюймовый монитор Gigabyte S55U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент крупных мониторов моделью S55U, которая получила 54,6-дюймовую VA-панель с квантовыми точками. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, временем отклика в 2 мс, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1500 кд/м2, поддержкой HDR10+, 10-Вт стереодинамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя HDMI 2.1, одним USB 2.0, двумя USB-C 3.2, RJ45, Wi-Fi 5 и Bluetooth, поддержкой технологии FreeSync Premium для более плавного геймплея и предустановленной операционной системой Android. Цена и дата начала продаж этого огромного монитора пока не раскрываются.