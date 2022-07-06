Представлен 55-дюймовый монитор Gigabyte S55U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент крупных мониторов моделью S55U, которая получила 54,6-дюймовую VA-панель с квантовыми точками. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, временем отклика в 2 мс, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1500 кд/м2, поддержкой HDR10+, 10-Вт стереодинамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя HDMI 2.1, одним USB 2.0, двумя USB-C 3.2, RJ45, Wi-Fi 5 и Bluetooth, поддержкой технологии FreeSync Premium для более плавного геймплея и предустановленной операционной системой Android. Цена и дата начала продаж этого огромного монитора пока не раскрываются.

Представлен офисный монитор MSI Pro MP241X…
Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Pro MP241X, которая получила 23,8-дюймовую VA-панель…
AOC и Porsche Design представили монитор Agon Pro PD32M…
AOC и Porsche Design представили очередную совместную разработку, новый монитор Agon Pro PD32M. …
Продажи смарт-монитора Smart Monitor M8 достигли 1 миллиона…
Компания Samsung объявила, что продажи ее линейки смарт-мониторов Samsung достигли 1 миллиона. Недавно ко…
Монитор Huawei MateView GT 34 подешевел до $305…
Компания Huawei в рамках распродажи 618 снизила цену на монитор MateView GT 34. Теперь на JD.com его можн…
Представлен моноблок ECS G24-M AiO на Intel Alder Lake…
Компания ECS пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью G24-M AiO, в основе которой лежит платформа Int…
Квадратный монитор LG DualUp 28MQ780 появился в продаже…
Компания LG дала старт продажам почти квадратного монитора DualUp 28MQ780, который был представлен еще в …
AOC и Porsche Design совместно выпустили мини-светодиодный д…
AOC выпустила новый игровой монитор под своим брендом Agon Pro. Монитор PD32M был разработан в сотрудниче…
Philips выпускает универсальные мониторы 27E1N5600HE и 24E1N…
Компания Philips объявила о выпуске двух универсальных мониторов 27E1N5600HE и 24E1N5300HE. …
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 Гц
Обзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игрОбзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игр
Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебыОбзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы
Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor