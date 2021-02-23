Представлен 55-дюймовый монитор Philips Momentum 559M1RYV

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Momentum 559M1RYV, которая получила 55-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 4 мс (GtG), яркостью 1200 кд/м2, контрастностью 4000:1, 104% охватом цветовой палитры NTSC и 125% sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, тремя разъемами HDMI 2.1, одним DP 1.4, портом USB Type-C, концентратором USB 3.2, саундбаром Bowers & Wilkins со встроенным сабвуфером мощностью 40 Вт, подсветкой Ambiglow и режимом LowBlue для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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