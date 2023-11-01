Представлен 55-дюймовый монитор Samsung Odyssey Ark 2nd Gen

Компания Samsung представила новый геймерский монитор Odyssey Ark 2nd Gen, который основан на изогнутой 55-дюймовой VA-матрице с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, соотношением сторон 16:09, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, максимальной яркостью 600 нит, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+, VRR, игрового режима и защиты глаз пользователя, поддержкой технологии Quantum Matrix со светодиодами Quantum Mini, матовым антибликовым покрытием, 60-Вт акустической системой 2.2.2 с поддержкой Dolby Atmos, разъемами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB и Ethernet, а также предустановленной операционной системой Tizen. Монитор уже доступен для покупки по цене в 3000 долларов.