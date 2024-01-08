Представлен 57-дюймовый монитор Acer Predator Z57

Компания Acer пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью Predator Z57, который получил 57-дюймовую изогнутую матрицу с подсветкой Mini-LED. Новинка характеризуется разрешением 7680:2160 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1000R, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, пиковой яркостью 1000 нит, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом USB-C c поддержкой обратной зарядки мощностью 90 Вт, разъемом DisplayPort 1.4, двумя 10-Вт стереодинамиками, подставкой с возможностью регулировки высоты и наклоны, а также настенным креплением VESA. Монитор станет доступен для покупки во втором квартале этого года по цене в 2400 евро.