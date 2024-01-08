Представлен 57-дюймовый монитор Acer Predator Z57

Компания Acer пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью Predator Z57, который получил 57-дюймовую изогнутую матрицу с подсветкой Mini-LED. Новинка характеризуется разрешением 7680:2160 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1000R, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, пиковой яркостью 1000 нит, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом USB-C c поддержкой обратной зарядки мощностью 90 Вт, разъемом DisplayPort 1.4, двумя 10-Вт стереодинамиками, подставкой с возможностью регулировки высоты и наклоны, а также настенным креплением VESA. Монитор станет доступен для покупки во втором квартале этого года по цене в 2400 евро.

49-дюймовый монитор Samsung S49CG934 оценен в 1235 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент крупных мониторов моделью Odyssey OLED S49CG934, которая основана …
Представлен изогнутый E-Ink-монитор Dasung Paperlike 253U…
Недавно мы писали о том, что компания Dasung выпустила первый в мире монитор на основе цветной панели E-I…
MSI представила стильный игровой монитор MAG401QR…
Сегодня компания MSI официально представила ещё одну интересную модель в дополнение к своему ассортименту…
Представлен 100-Гц монитор AOC Q27E12C …
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC Q27E12C, которая основана на 27-дюймовой IPS-мат…
MSI выпускает 175-Гц монитор MAG 341CQP QD-OLED…
Компания MSI представила геймерский монитор MAG 341CQP QD-OLED, который получил 34-дюймовую изогнутую QD-…
Представлен смарт-монитор LG MyView 32SR70U…
Компания LG пополнила ассортимент смарт-мониторов моделями MyView 32SR70U и MyView 32SR83U, которые оцене…
Представлен 100-Гц монитор Iiyama G-Master GB2745QSU-B1…
Японский производитель Iiyama пополнил ассортимент мониторов моделью G-Master GB2745QSU-B1, которая основ…
Представлен 240-Гц изогнутый монитор AOC AGON AG456UCZD …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AGON AG456UCZD, которая основана на 44,5-…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor