Представлен 5G-смартфон iQOO Z3

Компания Vivo и бренд iQOO пополнили ассортимент смартфонов моделью iQOO Z3, которая получила поддержку мобильных сетей пятого поколения. Новинку оснастили производительной платформой Qualcomm Snapdragon 768G, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт, массой 185 г, толщиной 8,5 мм, предустановленной надстройкой OriginOS на базе Android 11, поддержкой Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников и симметричным портом USB Type-C. Смартфон уже доступен для предзаказа по цене в 260 долларов за версию с 6/128 ГБ ГБ ОЗУ и флеш-памяти, 275 долларов за 8/128 ГБ и 305 долларов за 8/256 ГБ.