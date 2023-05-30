Представлен 5K-монитор ASUS ROG Swift OLED PG49WCD

Компания ASUS представила ультраширокий геймерский монитор ROG Swift OLED PG49WCD, который получил 49-дюймовую изогнутую QD-OLED матрицу с разрешением 5120:1440 пикселей (формат 5K). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 144 Гц, соотношением сторон 32:9, пиковой яркостью 1000 нит, поддержкой HDR, временем отклика GtG 0,03 мс, поддержкой технологий Adaptive Sync и AMD FreeSync Premium Pro для более плавной картинки, интерфейсами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-C с функцией передачи энергии мощностью 90 Вт. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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