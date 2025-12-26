Представлен 6K-монитор Samsung Odyssey G8 (G80HS)

Компания Samsung пополнила ассортимент игровых мониторов тремя моделями с названием Odyssey G8. Первая, (G80HS), характеризуется 32-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 6144:3456 точек (формат 6K) и частотой обновления 165 Гц, а также дополнительным режимом с разрешением 3K и кадровой частотой 330 Гц. Модель Odyssey G8 (G80HF) получила 27-дюймовую панель IPS с разрешением 5K и частотой обновления 180 Гц. Но она тоже может переключиться в режим с разрешением QHD с кадровой частотой 360 Гц.

Наконец модель (G80SH) оснащается 32-дюймовой матрицей QD-OLED с разрешением 4K UHD и частотой обновления 240 Гц. Она может похвастаться наличием сертификации VESA DisplayHDR True Black 500 и разъемом DisplayPort 2.1 (UHBR20). Цены и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.
