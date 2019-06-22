Представлен 7-дюймовый нетбук One Mix 1S ​​Yoga

Вчера в сети появилась первая информация о крошечном ноутбуке One Mix 1S Yoga, а уже сегодня он стал доступен для заказа. Новинку оснастили двухъядерным процессором Celeron 3965Y с частотой 1,5 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом 128 ГБ, 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, аккумулятором на 6500 мАч, интерфейсами USB 3.0, USB-C для зарядки, micro-HDMI, поддержкой фирменного стилуса, сканером отпечатков пальцев и слотом для карт памяти microSD. Размеры устройства равны 182:110:17 мм, а масса – 518 г. Цена One Mix 1S Yoga составляет 450 долларов.