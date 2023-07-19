Представлен 75-Гц монитор Xiaomi Monitor A22i

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Xiaomi Monitor A22i, которая получила 21,45-дюймовую панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 75 Гц, максимальной яркостью 250 нит, углом обзора 178 градусов, контрастностью 3000:1, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, сертификацией TÜV Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, интерфейсами HDMI и VGA, комплектным кабелем HDMI, подставкой с возможностью регулировки наклона и настенным креплением VESA (75:75 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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