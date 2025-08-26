Представлен 75-дюймовый телевизор Blaupunkt Mini QD TV

Компания Blaupunkt объявила о выходе серии телевизоров Mini QD TV, которая состоит из моделей с диагональю 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, 540 зонами локального затемнения, частотой обновления до 120 Гц, контрастностью 100000:1, яркостью 1500 нит, динамической подсветкой, поддержкой технологии Dolby Vision, HDR10 и HLG, 108-Вт акустической системой с двумя сабвуферами и поддержкой Dolby Atmos, металлическим основанием, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, поддержкой Chromecast и AirPlay, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 1085 и 1710 долларов соответственно.