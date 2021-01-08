Представлен 8-дюймовый ноутбук NEC LAVIE MINI

Компании Lenovo и NEC представили очень необычный ноутбук LAVIE MINI, который может выполнять функцию игровой консоли. Новинку оснастили чипом Intel Core i7 одиннадцатого поколения со интегрированной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, корпусом массой 579 граммов, ИК-камерой для распознавания лица посредством Windows Hello, батареей ёмкостью 26 Втч и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6. Одной из особенностей устройства стала поддержка аксессуаров. Речь идет о джойстиках и док-станции, которая позволит комфортно использовать ноутбук с внешним монитором. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.