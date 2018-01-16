Представлен 8-дюймовый смарт-динамик ThinQ WK9

Компания LG в рамках выставки CES 2018 представила смарт-динамик ThinQ WK9. Новинка получила 8-дюймовый экран и сможет совершать звонки через сервис Google Duo, для этого предусмотрительно размещен на лицевой панели модуль фронтальной камеры. Внешним видом аппарат напоминает дизайн старых ЭЛТ-телевизоров с динамиками по краям корпуса. Сообщается также о наличии мощных стереодинамиках и поддержке фирменной технологии Meridian Audio. О старте продаж и стоимости смарт-динамика LG ThinQ WK9 пока не сообщается.