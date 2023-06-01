Представлен 8K-монитор ASRock PG558K

Компания ASRock привезла на выставку Computex 2023 огромный геймерский монитор ASRock PG558K, который получил 55-дюймовую IPS-панель с разрешением 7680:4320 пикселей (формат 8K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, сертификатом VESA DisplayHDR 1000, максимальной яркостью 1000 нит, контрастностью 1200:1, подставкой с возможностью регулировки высоты и угла наклона, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, разъемом USB-C с функцией подзарядки гаджетов мощностью 90 Вт, а также четырьмя портами USB 3.2 Type A. Цена и дата начала продаж ASRock PG558K будут объявлены позже.