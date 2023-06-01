Представлен 8K-монитор ASRock PG558K

Компания ASRock привезла на выставку Computex 2023 огромный геймерский монитор ASRock PG558K, который получил 55-дюймовую IPS-панель с разрешением 7680:4320 пикселей (формат 8K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, сертификатом VESA DisplayHDR 1000, максимальной яркостью 1000 нит, контрастностью 1200:1, подставкой с возможностью регулировки высоты и угла наклона, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, разъемом USB-C с функцией подзарядки гаджетов мощностью 90 Вт, а также четырьмя портами USB 3.2 Type A. Цена и дата начала продаж ASRock PG558K будут объявлены позже.

ASUS представила изогнутый геймерский монитор ROG Swift OLED…
На выставке Computex 2023 было представлено множество интересных игровых мониторов, включая 55-дюймовую м…
Представлен накамерный 5.5 дюймовый монитор RGB Voice U502…
Компания RGB Voice Technology пополнила ассортимент накамерных мониторов 5,5 дюймовой моделью RGB voice U…
Acer представила стильный игровой монитор Predator X34 V…
Компания Acer официально представила свой новый игровой монитор Acer Predator X34 V OLED, который отправи…
Представлен 180-Гц монитор MSI G274F…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MSI G274F, которая основана на 27-дюймово…
Представлен 380-Гц монитор MSI G253PF …
Компания MSI представила очередной геймерский монитор, который получил название G253PF. Новинку оснастили…
Представлен 165-Гц монитор Skyworth F24G3Q…
Китайская компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Skyworth F24G3Q, которая п…
Apple Отменила запуск флагманского монитора…
Основатель и генеральный директор аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг опубли…
500-Гц монитор Alienware AW2524H оценен в $830 …
Компания Dell поделилась подробностями релиза геймерского монитора Alienware AW2524H, который был предста…
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor