Представлен 8K-монитор ViewSonic VG3281

Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью VG3281, которая оценена на китайском рынке в 2400 долларов. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 8K и плотностью 280 PPI, частотой обновления изображения 60 Гц, значением DeltaE ≤1, 10-битным отображением цвета, 99% охватом цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 300 кд/м2, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним разъемом DisplayPort 1.4, одним портом USB-C с поддержкой PowerDelivery для зарядки других устройств мощностью 96 Вт. Когда монитор появится в глобальной продаже, пока не сообщается.

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