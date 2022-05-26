Представлен 9-литровый корпус Chieftec BE-10B-300

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью BE-10B-300, объем которой составляет 9 литров. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini ITX или mATX, оптического привода толщиной 9,5 мм, одного 3,5 и одного 2,5-дюймового накопителей, графического адаптера длиной до 220 мм и процессорного кулера высотой до 50 мм.

Также отметим размеры 283:95:327 мм, массу 3,6 кг, комплектный 80-мм вентилятор, блок питания GPF-300P на 300 Вт, выдающий мощность по линии 12 В до 276 Вт, два разъема USB 3.2, два USB 2.0 и стандартные аудиогнезда. Цена и дата начал продаж корпуса будут объявлены позже.