Представлен 90-долларовый планшет Teclast P25

Сетевые источники сообщают о появлении на AliExpress планшета Teclast P25, который доступен для первых покупателей по цене в 90 долларов. Затем новинка подорожает до 110 долларов. Планшет оснастили 10,1-дюймовым ЖК-экраном разрешением 1280:800 пикселей, четырехъядерным процессором Allwinner A133, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, предустановленной ОС Android 11, металлическим корпусом с узкими рамками, аудиосистемой PureSound с двумя стереодинамика, интерфейсом USB-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Bluetooth 4.2 и WiFI, селфи-камерой разрешением 2 Мп и основной камерой на 5 Мп.

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