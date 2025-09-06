Представлен 98-дюймовый телевизор TCL QM9K QD-Mini LED 4K

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией QM9K QD-Mini LED 4K, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями CrystGlow WHVA, подсветкой QD-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, технологией Motion Rate 480, 6042 зонами локального затемнения, яркостью HDR до 6500 нит, системой управления Halo, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG и режима Filmmaker, операционной системой Google TV с поддержкой Chromecast и Apple AirPlay 2, интегрированной нейросетью Google Gemini, игровым режимом (ALLM), Game Accelerator 288 и поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, акустической системой Bang & Olufsen с технологией Dolby Atmos, четырьмя интерфейсами HDMI (один из них с поддержкой eARC), двумя портами USB, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth, а также датчиком присутствия. Телевизоры станут доступны для покупки в сентябре, но цены пока не раскрываются.