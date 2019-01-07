Представлен Acer Chromebook 315

Acer расширила свою премиальную линейку Chromebook с 15,6-дюймовым экраном, анонсировав первый Chromebook 315 на базе AMD. Благодаря процессорам седьмого поколения AMD A6-9220C или A4-9120C и видеокарте Radeon ноутбук может ускоряться в приложениях с повышенными требованиями при одновременном запуске нескольких вкладок и программных расширений в течение всего времени работы от аккумулятора, которое составляет до 10 часов.

Новый Acer Chromebook 315 на базе обновленных процессоров AMD A6-9220C или A4-9120C седьмого поколения с видеокартой Radeon для плавной и быстрой работы в интернете идеально подходит для работы и развлечений.

Время автономной непрерывной работы от аккумулятора составляет до 10 часов.

Объемный звук, направленный вверх через динамики, располагающиеся по обеим сторонам клавиатуры, отлично дополняет большой экран, вместе они предоставляют все возможности для захватывающих развлечений с эффектом погружения.

Два порта USB 3.1 Type-C на Acer Chromebook 315 — по одному с каждой стороны — служат для удобной зарядки, передачи данных и подключения к внешнему монитору. Acer Chromebook 315 выпускается в двух вариантах: с сенсорным экраном (модель CB315-2HT) и обычным (модель CB315-2H), с объемом оперативной памяти до 8 ГБ и объемом памяти eMMC до 32 ГБ. О доступности и ценах в России будет сообщено дополнительно.