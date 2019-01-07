Представлен Acer Chromebook 315

Acer расширила свою премиальную линейку Chromebook с 15,6-дюймовым экраном, анонсировав первый Chromebook 315 на базе AMD. Благодаря процессорам седьмого поколения AMD A6-9220C или A4-9120C и видеокарте Radeon ноутбук может ускоряться в приложениях с повышенными требованиями при одновременном запуске нескольких вкладок и программных расширений в течение всего времени работы от аккумулятора, которое составляет до 10 часов.
- Новый Acer Chromebook 315 на базе обновленных процессоров AMD A6-9220C или A4-9120C седьмого поколения с видеокартой Radeon для плавной и быстрой работы в интернете идеально подходит для работы и развлечений.
- Время автономной непрерывной работы от аккумулятора составляет до 10 часов.
- Объемный звук, направленный вверх через динамики, располагающиеся по обеим сторонам клавиатуры, отлично дополняет большой экран, вместе они предоставляют все возможности для захватывающих развлечений с эффектом погружения.
- Два порта USB 3.1 Type-C на Acer Chromebook 315 — по одному с каждой стороны — служат для удобной зарядки, передачи данных и подключения к внешнему монитору.
Acer Chromebook 315 выпускается в двух вариантах: с сенсорным экраном (модель CB315-2HT) и обычным (модель CB315-2H), с объемом оперативной памяти до 8 ГБ и объемом памяти eMMC до 32 ГБ. О доступности и ценах в России будет сообщено дополнительно.