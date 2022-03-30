Представлен Bluetooth-динамик JBL Flip 6 с водостойким корпусом IP67

JBL Flip 6 последнее дополнение к популярной серии Bluetooth-колонок JBL Flip, представлен в Индии. Динамик имеет ту же трубчатую конструкцию, что и его предшественник JBL Flip 5.

Портативная акустическая колонка JBL Flip 6 оснащена двухполосной акустической системой с драйвером в форме беговой дорожки, высокочастотным динамиком и двойными басовыми излучателями, которые обеспечивают выходную мощность 30 Вт — 20 Вт для низкочастотного динамика и 10 Вт для твитера. Аудиоустройство имеет частотный диапазон от 63 Гц до 20 кГц. Трубчатый динамик поставляется с PartyBoost — функцией, которая позволяет пользователям соединять несколько динамиков, совместимых с PartyBoost, для объемного звучания. JBL утверждает, что динамик Flip 6 Bluetooth может обеспечить время воспроизведения до 12 часов без подзарядки, а для полной зарядки через порт USB Type-C требуется 2,5 часа. JBL Flip 6 оснащен Bluetooth v5.1 и может быть подключено к двум устройствам одновременно. Звук динамика можно персонализировать с помощью приложения My JBL, доступного как для устройств Android так и для iOS. JBL Flip 6 имеет класс защиты IP67 от пыли и воды. Портативная колонка JBL Flip 6 имеет размеры 178x68x72 мм и весит 550 г.
Обзор Digma S-25. Портативная колонка с подсветкой…
Обзор Digma S-25. Портативная колонка с подсветкойПортативная колонка Digma S-25 оснащена целым набором интерфейсов, позволяя владельцу выбирать источник в…
EarMen представила усилитель для наушников Colibri…
EarMen представила усилитель для наушников ColibriКомпания EarMen, специализирующаяся на портативном аудио, представила новый усилитель с батарейным питани…
Philips представила беспроводные колонки TAX5206 и TAX3206…
Philips представила беспроводные колонки TAX5206 и TAX3206Philips представила беспроводные колонки TAX5206 и TAX3206 для вечеринок. Колонка Philips TAX5206 оснащен…
Bluetooth-динамик Meizu PANDAER с крутым дизайном…
Bluetooth-динамик Meizu PANDAER с крутым дизайномMeizu на мероприятии по запуску нового продукта сегодня представила первую настольную Bluetooth-колонку P…
Усилитель для наушников Tea phone с MagSafe…
Усилитель для наушников Tea phone с MagSafeЕсли вы хотите получить наилучшее качество звука на своем мобильном устройстве, компьютере или планшете, …
Звуковая панель Xiaomi Soundbar 3.1ch оценена в 250 евро…
Звуковая панель Xiaomi Soundbar 3.1ch оценена в 250 евроСетевые источники сообщают о том, что в Испании стартовали европейские продажи звуковой панели для телеви…
Беспроводные колонки Sony SRS-NB10 и SRS-NS7 с шейным ободом…
Беспроводные колонки Sony SRS-NB10 и SRS-NS7 с шейным ободомЯпонский технологический гигант Sony только что выпустил в Индии два стильных беспроводных динамика с шей…
Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3…
Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3Тестируемая сегодня беспроводная колонка Digma S-19 относится к недорогому ценовому сегменту. Ее мощность…
Обзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитойОбзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитой
Обзор Defender Rage. Портативный бумбокс с входом для микрофона и TWSОбзор Defender Rage. Портативный бумбокс с входом для микрофона и TWS
Обзор Creative Sound Blaster GC7 (70SB185000000). Лучшая звуковая карта для стримера?Обзор Creative Sound Blaster GC7 (70SB185000000). Лучшая звуковая карта для стримера?
Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбарОбзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбар
Обзор CREATIVE SBS E2500. Акустика 2.1 с Bluetooth, MP3 и FMОбзор CREATIVE SBS E2500. Акустика 2.1 с Bluetooth, MP3 и FM
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor