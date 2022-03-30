Представлен Bluetooth-динамик JBL Flip 6 с водостойким корпусом IP67

JBL Flip 6 последнее дополнение к популярной серии Bluetooth-колонок JBL Flip, представлен в Индии. Динамик имеет ту же трубчатую конструкцию, что и его предшественник JBL Flip 5.

Портативная акустическая колонка JBL Flip 6 оснащена двухполосной акустической системой с драйвером в форме беговой дорожки, высокочастотным динамиком и двойными басовыми излучателями, которые обеспечивают выходную мощность 30 Вт — 20 Вт для низкочастотного динамика и 10 Вт для твитера. Аудиоустройство имеет частотный диапазон от 63 Гц до 20 кГц. Трубчатый динамик поставляется с PartyBoost — функцией, которая позволяет пользователям соединять несколько динамиков, совместимых с PartyBoost, для объемного звучания. JBL утверждает, что динамик Flip 6 Bluetooth может обеспечить время воспроизведения до 12 часов без подзарядки, а для полной зарядки через порт USB Type-C требуется 2,5 часа. JBL Flip 6 оснащен Bluetooth v5.1 и может быть подключено к двум устройствам одновременно. Звук динамика можно персонализировать с помощью приложения My JBL, доступного как для устройств Android так и для iOS. JBL Flip 6 имеет класс защиты IP67 от пыли и воды. Портативная колонка JBL Flip 6 имеет размеры 178x68x72 мм и весит 550 г.