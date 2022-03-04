Представлен Bluetooth-динамик Mivi Octave 3

Индийская компания по производству электроники Mivi выпустила в Индии Bluetooth-динамик под названием Mivi Octave 3.

Динамик Mivi Octave 3 оснащен отличными функциями. Octave 3 способна воспроизводить 16-ваттный 360-градусный стереозвук HD с глубокими четкими басами и пассивным сабвуфером благодаря динамическим драйверам модели. Octave 3 поддерживает сопряжение с другим устройством для обеспечения более качественного звука и более мощного впечатления от прослушивания.

Mivi Octave 3 можно подключить к устройству ввода через Bluetooth 5.1 или с помощью кабеля AUX, что обеспечивает сочетание звука без потерь. Слот для карты памяти MicroSD также предоставляет возможность воспроизведения музыки. Mivi Octave 3 может обеспечить до 8 часов воспроизведения в стандартном режиме. Mivi Octave 3 выпускается в четырех цветах: синем, черном, зеленом и красном.