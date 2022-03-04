Представлен Bluetooth-динамик Mivi Octave 3

Индийская компания по производству электроники Mivi выпустила в Индии Bluetooth-динамик под названием Mivi Octave 3.

Динамик Mivi Octave 3 оснащен отличными функциями. Octave 3 способна воспроизводить 16-ваттный 360-градусный стереозвук HD с глубокими четкими басами и пассивным сабвуфером благодаря динамическим драйверам модели. Octave 3 поддерживает сопряжение с другим устройством для обеспечения более качественного звука и более мощного впечатления от прослушивания.

Mivi Octave 3 можно подключить к устройству ввода через Bluetooth 5.1 или с помощью кабеля AUX, что обеспечивает сочетание звука без потерь. Слот для карты памяти MicroSD также предоставляет возможность воспроизведения музыки. Mivi Octave 3 может обеспечить до 8 часов воспроизведения в стандартном режиме. Mivi Octave 3 выпускается в четырех цветах: синем, черном, зеленом и красном.
Комментарии и отзывы Mivi Octave 3
EarMen представила усилитель для наушников Colibri…
EarMen представила усилитель для наушников ColibriКомпания EarMen, специализирующаяся на портативном аудио, представила новый усилитель с батарейным питани…
Sonos Roam — ультрапортативная умная колонка…
Sonos Roam — ультрапортативная умная колонкаКомпания Sonos сегодня представила Sonos Roam — ультрапортативную умную колонку, которая обеспечит превос…
Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3…
Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3Тестируемая сегодня беспроводная колонка Digma S-19 относится к недорогому ценовому сегменту. Ее мощность…
DJI представила беспроводную радиосистему DJI Mic…
DJI представила беспроводную радиосистему DJI MicDJI только что запустила новый продукт в Китае. Это DJI Mic, беспроводная радиосистема, которая предлагае…
Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбар…
Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбарДаже телевизоры в ценовом сегменте от 100 тысяч рублей и выше не могут похвастать хорошим качеством вывод…
xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEM…
xMEMS анонсирует Montara Pro, первый в мире микродинамик MEMКомпания xMEMS Labs представила Montara Pro, первый в мире монолитный динамик MEMS с интегрированной сист…
Усилитель для наушников Tea phone с MagSafe…
Усилитель для наушников Tea phone с MagSafeЕсли вы хотите получить наилучшее качество звука на своем мобильном устройстве, компьютере или планшете, …
Edifier представил беспроводную акустическую колонку MP230…
Edifier представил беспроводную акустическую колонку MP230Edifier, производитель звуковых систем и колонок премиум-класса, сегодня объявляет о своем новейшем проду…
Обзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитойОбзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитой
Обзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор HIPER KAI Black. Яркая и басовитая колонка с IPX6Обзор HIPER KAI Black. Яркая и басовитая колонка с IPX6
Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3
Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor