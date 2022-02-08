Представлен Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры

Honor 60 SE оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Аккумулятор емкостью 4300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. На задней панели расположилась основная камера на 64 МП. Honor 60 SE работает под собственной оболочкой Magic UI 5.0 из коробки, который в конечном итоге будет обновлен до Magic UI 6.0.
Honor 60 SE поступит в продажу 17 февраля в трех цветах — серебристом, черном и нефритово-зеленом. Его базовая версия на 128 ГБ стоит 345 долларов США, а версия на 256 ГБ обойдется вам в 390 долларов США.