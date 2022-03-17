Представлен Honor Magic4 Ultimate с огромным сенсором

Серия Honor Magic4 была анонсирована для мирового рынка в феврале. А сегодня компания анонсировала топовую модель линейки Honor Magic 4 Ultimate Edition.

Модель Ultimate имеет массивный основной сенсор 1/1,12 дюйма (по сравнению с 1/1,56 дюйма), но сохраняет разрешение на уровне 50 МП. Более крупные пиксели размером 1,4 мкм (2,8 мкм с биннингом) сочетаются с улучшенным объективом — дизайном 8P с диафрагмой f/1,6 (по сравнению с f/1,8). Объектив также резче в центре (+37%) и по краям (+30%).

По словам Honor, камера Ultimate Edition настолько хороша, что может конкурировать с камерами с 1-дюймовыми сенсорами и объективами f/1.8. DXOMark протестировал телефон и присвоил ему 146 баллов, опередив предыдущего лидера, Huawei P50 Pro, на 2 балла. Сверхширокоугольная камера также получила усиление за счет нового более крупного и резкого датчика 1/2 дюйма с разрешением 64 МП (по сравнению с 1/2,5 дюйма с разрешением 50 МП), объектив стал немного шире и составляет 126° (по сравнению со 122°). Этот объектив 7P имеет диафрагму f/2.2, а также имеет специальное покрытие. Также на борту есть новая 50-мегапиксельная камера с улучшенным спектром, которая дебютировала на Honor Magic V.

Остальное аппаратное обеспечение камеры практически не изменилось, включая телеобъектив на 64 МП (сенсор 1/2 дюйма) с объективом 90 мм и оптической стабилизацией изображения (3,5-кратное оптическое увеличение). Кроме того, есть датчик 8x8 dToF и 8-канальный датчик, который определяет цветовую температуру окружающего света и любое мерцание от искусственного освещения. Селфи-камера использует тот же 12-мегапиксельный сенсор и широкоугольный объектив 100°, рядом с ним находится 3D-датчик глубины для распознавания лиц.

Усиленные камеры поддерживаются специальным процессором обработки изображений, разработанным специально для этого телефона. Он обеспечивает пиковую производительность 28,8 TOPS при энергоэффективности 13,4 TOPS на ватт. Он обрабатывает изображения с камеры по 20 бит на канал и предлагает ночной режим 4K с предварительным просмотром в реальном времени.

Honor Magic 4 Ultimate Edition оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, который оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Он работает под управлением Android 12 с Magic UI 6.0. Дисплей представляет собой большую 6,81-дюймовую OLED-панель LTPO от Pro. Он имеет разрешение 1312 x 2848 пикселей и может похвастаться высокочастотным затемнением PWM с частотой 1920 Гц. Благодаря LTPO частота обновления может варьироваться от 120 Гц до 1 Гц. Дисплей также был протестирован DXOMark и получил 95 баллов, что поставило его на третье место после iPhone 13 Pro Max и Pro (с 99 и 98 баллами соответственно). Емкость аккумулятора составляет 4600 мАч (такая же, как у Pro), поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт. Беспроводная зарядка составляет 50 Вт. Honor Magic4 Ultimate Edition будет доступен в Китае в конце этого года по цене 1260 долларов. Он будет доступен в черном и белом цветах.