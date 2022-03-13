Представлен IPS-монитор ViewSonic VX2462-2K-MHDU

Компания ViewSonic представила три IPS-монитора VX2462-2K-MHDU, VX2762-2K-MHDU и VX2762-4K-MHDU, которые оценены в 220, 235 и 285 долларов соответственно. Первые две модели характеризуются разрешением 2560:1440 пикселей (Quad HD), диагональю 23,8 и 27 дюймов по диагонали, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 5 мс, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, двумя 2-Вт динамиками, концентратором на три разъема USB 3.0, портами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, 3,5-мм гнездом для наушников и поддержкой технологии Blue Light Filter для заботы о глазах пользователя.

Третья модели имеет разрешение 3840:2160 пикселей (формат 4K), частоту обновления 60 Гц, диагональ 27-дюймов, время отклика 5 мс, поддержку HDR10, 2-Вт стереодинамики, два интерфейса HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2, концентратор на три порта USB 3.0, разъем USB Type-C, а также поддержку Blue Light Filter и Flicker-Free.
Комментарии и отзывы ViewSonic VX2462-2K-MHDU
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