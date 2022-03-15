Представлен Lenovo ThinkPad X13 Gen 3i с процессорами Intel Alder Lake и двумя портами Thunderbolt 4

Компания Lenovo анонсировала новую версию ThinkPad X13 i, основанную на Intel, которая имеет много общих функций с аналогом AMD. В частности, ThinkPad X13 Gen 3i будет доступен с 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ PCIe SSD, а также с 13,3-дюймовым дисплеем.

Как и прошлогодняя модель, ThinkPad X13 Gen 3i будет выпущен с несколькими вариантами дисплея, включая вариант WQXGA с пиковой яркостью 400 нит. ThinkPad X13 Gen 3i имеет акустическую систему Dolby Audio, ИК-камеру со шторкой камеры и аккумулятор на 41 Втч или 54,7 Втч на выбор.

Lenovo подтвердила, что процессоры Intel Core 12-го поколения будут доступны, вплоть до Core i7-1280P и его эквивалента vPro. Для справки: Core i7-1280P — это процессор мощностью 28 Вт с 14 ядрами и 20 потоками. ThinkPad X13 Gen 3i имеет два порта Thunderbolt 4, чего нет в моделях на базе AMD. Более того, ноутбук имеет одно соединение HDMI 2.0b и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A.

По данным Lenovo, ThinkPad X13 Gen 3i поступит в продажу в июне 2022 года по цене от 1179 долларов США.
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