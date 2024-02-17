Представлен Linux-ноутбук Juno Computers Saturn 17 v5

Британская компания Juno Computers пополнила ассортимент Linux-ноутбуков моделью Saturn 17 v5, которая работает под управлением Ubuntu 22.04 LTS или Ubuntu 23.10 на выбор. Новинка характеризуется 10-ядерным процессором Intel Core i7-13620H, 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, дополнительным слотом M.2, 17,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц, а также дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 4070 Laptop. Конфигурация с видеокартой GeForce RTX 4050 Laptop, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ обойдется в 1400 долларов.

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