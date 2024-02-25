Представлен Linux-ноутбук Kubuntu Focus M2

Компания Kubuntu Focus представила пятое поколение ноутбука Focus M2, который работает под управлением Kubuntu 22.04 LTE с KDE Plasma 5.27 LTS. Новинка характеризуется 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц, 15,6 и 17,3-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и максимальной яркостью 350 кд/кв.м, видеокартами GeForce RTX 4060 Laptop или GeForce RTX 4070 Laptop у меньшей модели и GeForce RTX 4080 Laptop или GeForce RTX 4090 Laptop у старшей, батареями ёмкостью 80 Втч и 99 Втч соответственно, двумя и тремя слотами для твердотельных накопителей M.2, корпусами с габаритами 396:278:25 мм и 358:240:25 мм, двумя портами USB-C, интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также разъемами USB 3.2 Gen 1 Type A. Цена на ноутбук стартует от 1895 долларов.