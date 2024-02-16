Представлен Linux-ноутбук Slimbook MANJARO

Компания Slimbook пополнила ассортимент Linux-ноутбуков моделью Slimbook MANJARO, которая основана на 10-ядерном процессоре Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей и кадровой частотой 165 Гц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, двумя слотами для твердотельных накопителей NVMe M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 до 4 ТБ в сумме, интерфейсами HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 1.4a, портами USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A и Gigabit Ethernet, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 62 Втч, адаптером питания мощностью 230 Вт и предустановленной операционной системой Manjaro, оптимизированной специально для геймеров. Базовая версия с 16 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и SSD на 250 ГБ оценена в 1400 евро.

Ноутбук Razer Blade 14 2024 появился в продаже …
Компания Razer выпустила в продажу ноутбук Blade 14 2024, который был представлен в рамках недавней выста…
ASUS представила ноутбук-трансформер Zenbook Duo UX8406…
В рамках выставки CES 2024 компания ASUS представила уникальный в своём роде ноутбук, который является на…
Представлен лёгкий ноутбук LG Gram Pro 2024…
Компания LG Electronics пополнила ассортимент ноутбуков серией Gram Pro 2024, в которую вошла стандартная…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon AI 2024 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon AI 2024, которая о…
Представлен ноутбук НP Star Book Pro 14 2024 …
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Book Pro 14 2024, которая основана на процессора…
Новый ASUS Zenbook 14 протестирован в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования нового поколения ноу…
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro AI 16 2024 оценили в 815 долларов…
Компания Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro AI 16 2024, который обойдется на китайском рынке в 815 и …
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro AI 16 2024 появился в продаже …
Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу ноутбук Xiaoxin Pro AI 16 2024, который был представлен нед…
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor