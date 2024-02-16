Представлен Linux-ноутбук Slimbook MANJARO

Компания Slimbook пополнила ассортимент Linux-ноутбуков моделью Slimbook MANJARO, которая основана на 10-ядерном процессоре Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей и кадровой частотой 165 Гц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, двумя слотами для твердотельных накопителей NVMe M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 до 4 ТБ в сумме, интерфейсами HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 1.4a, портами USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A и Gigabit Ethernet, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 62 Втч, адаптером питания мощностью 230 Вт и предустановленной операционной системой Manjaro, оптимизированной специально для геймеров. Базовая версия с 16 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и SSD на 250 ГБ оценена в 1400 евро.