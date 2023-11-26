Представлен Linux-ноутбук TUXEDO Sirius 16 с Ryzen 7 7840HS

Компания TUXEDO Computers пополнила ассортимент ноутбуков на Linux моделью Sirius 16, которая основана на 8-ядерном чипе AMD Ryzen 7 7840HS с максимальной частотой 5,1 ГГц и графическим адаптером AMD Radeon RX 7600M XT с 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

Новинка также оснащается до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц, двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 2280 суммарным объемом 8 ТБ, 16,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 300 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB, батареей ёмкостью 80 Втч, двумя разъемами USB-C с DisplayPort 1.4 и двумя USB-A 3.2 Gen2, интерфейсом HDMI 2.1 с HDCP 2.3 и портом LAN RJ45 (1 Гбит/с), адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6Е и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС TUXEDO на базе Ubuntu с KDE Plasma Desktop. Ноутбук станет доступен для покупки 8 декабря по цене в 1700 евро за версию с 16 ГБ ОЗУ и SSD Samsung 980 на 500 ГБ.