Представлен Linux-ноутбук Tuxedo Pulse 14 Gen 3

Сетевые источники сообщают о релизе первого ноутбука на платформе AMD Ryzen 7000, который работает под управлением Linux. Модель Tuxedo Pulse 14 Gen 3 оснастили восьмиядерным процессором Ryzen 7 7840HS, 32 ГБ оперативной памяти LPDR5-6400, твердотельным накопителем вместимостью от 500 ГБ, слотом для дополнительного накопителя, 14-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2880:1800 пикселей, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, зарядным устройством мощностью 100 Вт, корпусом толщиной 18 мм и массой 1,4 кг, батареей ёмкостью 60 Втч, одним интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами USB-C 3.2 Gen2 и двумя USB 3.2 Gen1, слотом для карты памяти microSD и предустановленной Tuxedo OS. Цена на ноутбук стартует от 1110 евро.