Представлен MP3-плеер iGear Evoke на солнечных батареях

Индийский производитель аксессуаров и гаджетов iGear запустил в Индии новый продукт, получивший название iGear Evoke. Продукт имеет дизайн в стиле ретро, похожий на кассетный магнитофон, но на самом деле это просто радио и MP3-плеер.

Радио хорошо подходит для регионов, где электричество является проблемой, поскольку устройство поддерживает зарядку от солнечной энергии. Он предназначен не только для FM-радио, но и поддерживает AM и SW. Он также поддерживает Bluetooth 5.0, который можно использовать для воспроизведения музыки с подключенного телефона. Также имеется порт USB для подключения мультимедийного устройства. Встроенный 5-ваттный динамик достаточно мощный, чтобы воспроизводить яркие басы.

iGear Evoke оснащен перезаряжаемой батареей емкостью 1200 мАч. Конструкция включает в себя солнечную панель в верхней части, интегрированную с корпусом. Помимо солнечной зарядки, его также можно заряжать от обычного источника питания.

Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: жемчужно-синем, белом и желто-черном.