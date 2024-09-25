Представлен Meizu Lucky 08 с батареей на 6000 мАч

Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Lucky 08, которая появится в продаже 27 сентября по цене в 230 долларов за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 6,78-дюймовым дисплеем LTPO с разрешением 2780:1264 точек (формат 1,5K) и частотой обновления 144 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Adreno 710 и модемом 5G, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной прошивкой Flyme AIOS на базе операционной системы Android 14, корпусом толщиной 8,6 мм и массой 202 г.