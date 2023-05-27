Представлен MiniLED-монитор United Innovation 27M2V-D

Компания United Innovation пополнила ассортимент мониторов моделью 27M2V-D, которая получила 27-дюймовую MiniLED-матрицу с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, подсветкой с 384 зонами с максимальной яркостью 1000 нит, 99-процентным охватом цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, подъемно-вращающейся подставкой, 5-Вт динамиками, цифровыми интерфейсами HDMI 2.1 и DP 1.4, полнофункциональным разъемом USB-C с возможностью подзарядки других гаджетов мощностью 65 Вт. Монитор доступен для предварительного заказа на китайском рынке по цене в 425 долларов.