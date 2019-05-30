Представлен Moto Z4 с Snapdragon 675 и 48 МП камерой

Motorola официально выпустила первого члена своего модельного ряда Z 2019 года - Moto Z4. Это смартфон среднего класса с совместимостью Moto Mods.

Он оснащен 6,4-дюймовом экраном FHD + OLED с соотношением сторон 19: 9 с каплевидным вырезом для 25MP f / 2.0 селфи-камеры. Он также имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев и защиту Gorilla Glass 3.

На задней панели находится 48-мегапиксельная f / 1.7 основная камера с OIS, которая использует цветной фильтр Quad Bayer, выводящий 12-мегапиксельные снимки. Сердцем является Snapdragon 675 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Moto Z4 поставляется с аккумулятором емкостью 3600 мАч, с поддержкой TurboPower мощностью 15 Вт и Android Pie. Новинка будет доступна 6 июня за $ 499 в в цветах Flash Grey и Frost White.