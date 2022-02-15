Представлен Nokia G21 с процессором Unisoc T606

Официально представлен смартфон Nokia G21. Новый Nokia G21 является преемником Nokia G20, выпущенного в Индии в июле прошлого года. Телефон Nokia серии G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и тройной основной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком. Он работает на восьмиядерном чипсете Unisoc T606. Nokia G21 доступен в единственном варианте со 128 ГБ встроенной памяти. Другие особенности телефона включают аккумулятор емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Nokia G21 с двумя SIM-картами работает под управлением Android 11. Nokia G21 оснащен восьмиядерным процессором Unisoc T606 SoC, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить с помощью карты microSD до 512 ГБ. Телефон оснащен тройной задней камерой и светодиодной вспышкой. 50-мегапиксельная основная камера включает в себя две 2-мегапиксельные камеры. Для селфи устройство использует 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Возможности подключения Nokia G21 включают Wi-Fi, 4G, Bluetooth v5, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, NPS, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Датчики смартфона включают акселерометр, датчик приближения и датчик освещенности. Nokia G21 также имеет датчик отпечатков пальцев и специальную кнопку для вызова Google Assistant.
Комментарии и отзывы Nokia G21
Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 1…
Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 1Компания Qualcomm решила отойти от привычного шаблона названия своих собственных процессоров, представив …
Honor 50 Lite вышел в России…
Honor 50 Lite вышел в РоссииКомпания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor 50 Lite, рекомендованная цена которого сост…
Новый смартфон Moto G200…
Новый смартфон Moto G200
Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra показали …
Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra показали Известный искатель утечек OnLeaks поделился сравнительными фотографиями флагманских смартфонов Samsung Ga…
Смартфон Infinix Zero 5G готов к выходу …
Смартфон Infinix Zero 5G готов к выходу В сети появились подробности о смартфоне Infinix Zero 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайше…
Samsung Galaxy S22 представлен официально…
Samsung Galaxy S22 представлен официальноКак и ожидалось, сегодня вечером компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S22, который вы…
Google выпускает последнее обновление безопасности для Pixel…
Google выпускает последнее обновление безопасности для PixelGoogle выпускает последнее обновление безопасности для Pixel 3 и 3 XL. Ранее компания заявляла, что Pixel…
Смартфоны Samsung Galaxy S22 станут дороже…
Смартфоны Samsung Galaxy S22 станут дорожеПоскольку Samsung планирует объявить о своих следующих флагманах Galaxy S в феврале, новая утечка предпол…
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor