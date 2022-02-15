Представлен Nokia G21 с процессором Unisoc T606

Официально представлен смартфон Nokia G21. Новый Nokia G21 является преемником Nokia G20, выпущенного в Индии в июле прошлого года. Телефон Nokia серии G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и тройной основной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком. Он работает на восьмиядерном чипсете Unisoc T606. Nokia G21 доступен в единственном варианте со 128 ГБ встроенной памяти. Другие особенности телефона включают аккумулятор емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Nokia G21 с двумя SIM-картами работает под управлением Android 11. Nokia G21 оснащен восьмиядерным процессором Unisoc T606 SoC, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить с помощью карты microSD до 512 ГБ. Телефон оснащен тройной задней камерой и светодиодной вспышкой. 50-мегапиксельная основная камера включает в себя две 2-мегапиксельные камеры. Для селфи устройство использует 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Возможности подключения Nokia G21 включают Wi-Fi, 4G, Bluetooth v5, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, NPS, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Датчики смартфона включают акселерометр, датчик приближения и датчик освещенности. Nokia G21 также имеет датчик отпечатков пальцев и специальную кнопку для вызова Google Assistant.