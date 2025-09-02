Представлен OPPO A6 GT 5G с аккумулятор на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6 GT 5G, основой которой стал 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,6 ГГц, графикой Adreno 720 и модемом 5G. Новинка также получила 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенную память UFS 3.1, сдвоенную основную камеру 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, адаптеры Wi-Fi 6 и NFC, а также подэкранный дактилоскопический сенсор. OPPO A6 GT 5G оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 240, 265 и 295 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти соответственно.

Смартфоны серии Pixel 10 получат гибридную стабилизацию…
Изначально предполагалось, что линейка смартфонов Google Pixel 10 в основном сохранит те же камеры, что и…
Появились первые тесты нового процессора iPhone 17 Pro…
В преддверии сентябрьского анонса серии смартфонов iPhone 17 в сети появляется всё больше слухов, и один …
iQOO Z10 Lite оценили в 17 тысяч рублей …
Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z10 Lite, который оценен в 17000 и 18500 рублей за …
Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 15 Pro+, который будет официа…
Камеру Vivo X300 показали на фото …
Недавно стало известно, что наследником популярного компактного флагмана Vivo X200 Pro mini станет смартф…
Redmi K90 Pro получит флагманский процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Redmi K90 Pro, дебю…
Realme GT 8 получит топовые стереодинамики …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Realme GT 8, официа…
В Японии запретили продажу Pixel 7…
Компания Google официально утратила своё право на продажу смартфонов серии Pixel 7 в Японии после решения…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor