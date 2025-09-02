Представлен OPPO A6 GT 5G с аккумулятор на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6 GT 5G, основой которой стал 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,6 ГГц, графикой Adreno 720 и модемом 5G. Новинка также получила 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенную память UFS 3.1, сдвоенную основную камеру 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, адаптеры Wi-Fi 6 и NFC, а также подэкранный дактилоскопический сенсор. OPPO A6 GT 5G оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 240, 265 и 295 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти соответственно.