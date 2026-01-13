Представлен OPPO A6s 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6s 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинка также характеризуется 6,75-дюймовым дисплеем LCD с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц яркостью до 1125 нит, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, модемом 5G, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69 и корпусом толщиной 8,61 мм и массой 216 граммов. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.