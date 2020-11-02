Представлен OnePlus 8T Cyberpunk 2077

Чем ближе релиз игры Cyberpunk 2077, тем больше информации рассказывают разработчики и тем больше инфоповодов появляется в сети. Например, теперь появился вот такой интересный смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077, который выполнен в формате оригинального флагмана, только дизайн корпуса здесь немного другой. Для фанатов игры это идеальное приобретение, хотя гаджет стоит чуть дороже оригинала — 600 долларов. Но стоит понимать, что это не массовый продукт, а весьма ограниченная партия, которая либо будет очень эксклюзивной, либо потом будет перепродаваться коллекционерами за безумные деньги. Так что стоит присмотреться к новинке, она явно стоит потраченного времени и денег, ведь таких смартфонов на рынке на самом деле почти нет.