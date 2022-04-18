Представлен Oppo A55s 5G

Oppo только что представила четвертый телефон серии «A55» — Oppo A55s 5G. Не совсем понятно, что означает приставка «s», поскольку телефон в основном такой же, как Oppo A55 5G. Следует отметить, что он сильно отличается от других Oppo A55s 5G, выпущенных в Японии.

Oppo снова выбрала чипсет Dimensity 700 для телефона, это 6-нм чип с двумя ядрами Cortex-A78 (2,4 ГГц), шестью ядрами A55 (2,0 ГГц) и графическим процессором Mali-G68 MC4. Первоначальный A55 5G имел 4 ГБ ОЗУ в качестве базовой, Oppo A55s 5G будет иметь 6 ГБ. Существует также вариант с 8 ГБ ОЗУ со 128 ГБ с возможностью расширения. Обратите внимание, что ColorOS 11.1 может добавить 2 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Дисплей представляет собой 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ (20:9) и стандартной частотой обновления 60 Гц, как и у A55 5G. Экран имеет 4096 уровней затемнения.

Отверстие для селфи-камеры содержит сенсор на 8 Мп. На задней панели находится тройная камера с основным модулем на 13 Мп, макрокамерой на 2 Мп (дистанция фокусировки 4 см) и датчиком глубины на 2 Мп.

То же самое и с батареей — все три модели имеют аккумуляторы емкостью 5000 мАч, но у 5G нет быстрой зарядки. Розничная упаковка содержит зарядное устройство, кабель USB A-C, защитный чехол и несколько других необходимых вещей.

Oppo A55s 5G будет доступен в трех вариантах расцветки - синий, золотой и черный.

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