Представлен Oppo A57 5G с ЖК-дисплеем HD+

Oppo A57 5G представляет собой улучшенную версию A56 5G. Новая модель оснащена процессором Dimensity 810, 6-нм версией чипа 700 с немного более высокими тактовыми частотами. Базовая конфигурация теперь поставляется с 6 ГБ, а также есть новая опция 8 ГБ. Память остается на уровне 128 ГБ с возможностью расширения.

Oppo A57 5G поставляется с Android 12 и Color OS 12.1 из коробки. В систему можно увеличить 5 ГБ виртуальной оперативной памятью. Дисплей также улучшен — 6,56-дюймовый ЖК-дисплей теперь работает с частотой 90 Гц, однако разрешение в основном такое же — 720 x 1612 пикселей. Он может быть нерезким, но по крайней мере изображение будет иметь широкую цветовую гамму. Дисплей предлагает 100% охват sRGB в естественном режиме и 100% DCI-P3 в ярком режиме. Яркость не изменилась, обычно 480 нит.

Oppo A57 5G имеет модуль с 13-мегапиксельной камерой (f/2.2), 2-мегапиксельным датчиком глубины и 8-мегапиксельной селфи-камерой (f/2.0). Запись видео ограничена разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Зарядка осуществляется через USB-C. Одним из обновлений по сравнению с предыдущей моделью являются стереодинамики.

Дополнительные возможности подключения включают Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.2 с высококачественными аудиокодеками aptX HD и LDAC, а также двойной 5G. Дополнительная боковая антенна обеспечивает стабильное соединение во время игры.

Розничная упаковка включает в себя телефон, кабель и зарядное устройство и защитный чехол.