Представлен ПК Acer Predator Orion 7000 с GeForce RTX 5090

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ПК моделью Predator Orion 7000, которая базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285K с тактовой частотой до 5,6 ГГц и встроенным нейрочипом.

Новинку также оснастили системой охлаждения CycloneX 360 с жидкостным контуром, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090, до 128 ГБ ОЗУ DDR5 XMP RGB с частотой 7200 МТ/с, слотом для накопителя PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD и двумя слотами для накопителя PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD вместимостью до 6 ТБ, слотами для двух жёстких дисков SATA3 (3,5 дюйма) до 4 ТБ, корпусом из закаленного стекла объемом 45 литров с ARGB-подсветкой и предустановленной ОС Windows 11 с фирменными ИИ-приложения Intelligence Space. ПК появится в продаже в начале следующего года по цене от 4000 евро.