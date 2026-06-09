Представлен доступный игровой ПК Lenovo Bellator Feng 7000X

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ПК моделью Bellator Feng 7000X, которая подойдет для игр в разрешении 1080p и 1440p. Новинка характеризуется чипами Intel Core 5 205H и AMD Ryzen 5 5600G в зависимости от конфигураций, графическими адаптерами NVIDIA от RTX 3050 до RTX 5060 Ti, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, корпусом объёмом 25 литров из стали SGCC, кронштейном для видеокарты, охлаждением с боковым забором воздуха с поддержкой до трёх вентиляторов, поддержкой процессорных охладителей высотой до 136 мм, видеокарт длиной до 290 мм или до 305 мм со снятыми передними вентиляторами, интерфейсами USB 3.2 и USB 2.0, гигабитным портом Ethernet, аудиогнездами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также разъемами DisplayPort и HDMI на графических адаптерах. Компьютер оценен от 800 до 1030 долларов в зависимости от конфигурации.

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