Представлен мини-ПК Machenike Mini GTR на Ryzen 7 8745H

Компания Machenike представила компактный ПК Mini GTR, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8745H c тактовой частотой до 4,9 ГГц и довольно мощной встроенной графикой Radeon 780M. Новинка также характеризуется корпусом с габаритами 128:128:41,3 мм, объемом 0,67 литра и массой 650 граммов, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками для стабильной работы при TDP 65 Вт, двумя слотами SO-DIMM для ОЗУ DDR5, двумя разъемами M.2 PCIe 4.0 для накопителей, шестью портами USB-A, разъемом USB4 со скоростью до 40 Гбит/с, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, портом Ethernet 2,5 Гбит/с, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цена мини-ПК на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 585 долларов.