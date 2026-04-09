Представлен ПК MSI MAG Infinite S AI 2nd на Core Ultra 7 265

Компания MSI пополнила ассортимент игровых настольных компьютеров моделью MAG Infinite S AI 2nd, которая основана на 20-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 265 с тактовой частотой до 5,5 ГГц и нейронным блоком (NPU) в топовой конфигурации. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, до 64 ГБ ОЗУ DDR5, слотами M.2 NVMe, тремя разъемами для накопителей, креплениями EZ M.2 Clip и EZ PCIe Clip II, фирменной системой охлаждения Silent Storm Cooling AI с функцией AI Engine для регулировки работы вентиляторов, портами USB 3.2 и 2.0, разъемом Ethernet 2.5G, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, корпусом с стеклянной боковой стенкой и RGB-подсветкой MSI Mystic Light с синхронизацией Ambient Link, а также прочностью по стандарту MIL-STD-1916. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.

GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
