Представлены мини-ПК MSI Cubi NUC TWG

Компания MSI пополнила ассортимент мини-ПК моделью MSI Cubi NUC TWG, которая получила корпус объёмом 0,55 литра и толщиной около 4 см. Новинка характеризуется чипами линейки Intel Processor N, в том числе четырехъядерными процессорами N250 и N150, поддержкой твердотельных накопителей M.2 NVMe, оперативной памяти DDR5, встроенным графическим адаптером Intel, поддержкой вывода на монитор через интерфейс USB-C, двумя LAN-портами (1 Гбит/с и 2,5 Гбит/с), разъемом HDMI с поддержкой 4K/60 Гц, портами USB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, креплением VESA и пассивной системой охлаждения. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрывается.

