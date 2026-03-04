Представлен мини-ПК Morefine NAS N1 AI Workstation PC

Компания Morefine пополнила ассортимент компактных ПК моделью N1 AI Workstation PC, которая представляет собой сетевое хранилище данных. Новинка характеризуется 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 PRO 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M, от 32 до 96 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, слотами для трёх 3,5-дюймовых накопителей и трёх твердотельных накопителей формата M.2 с режимами RAID 0, 1, 5, 6, 10 и JBOD, слотом для дискретного графического адаптера длиной до 330 мм, шириной до 40 мм и потреблением до 400 Вт, блоком питания на 800 Вт, корпусом с размерами 218:193:372 мм, интерфейсом USB4, двумя портами USB-A (USB 3.2 Gen2 10 Гбит/с и USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с), двумя разъемами USB 2.0, двумя портами 10GbE (RJ45), слотом для карты памяти SD и 3-дюймовым сенсорным дисплеем. Цена Barebone-комплекта составляет 760 долларов, а готового ПК – 1210 долларов.

