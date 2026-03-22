Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN55 на Ryzen AI 400 Series

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью ExpertCenter PN55, которая относится к категории устройств Copilot+ PC. Новинка характеризуется чипами AMD Ryzen AI 400 Series вплоть до 12-ядерного 24-поточного Ryzen AI 9 HX 470 с тактовой частотой до 5,3 ГГЦ, графическим адаптером Radeon 890M и нейронной архитектурой XDNA 2 с производительностью до 55 TOPS, до 96 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, одним портом USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), двумя USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с), одним USB4 (с поддержкой DP2.1, зарядкой 100 Вт и скоростью до 40 Гбит/с), одним интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-A, одним USB 2.0 Type-A, одним HDMI 2.1 (FRL) и двумя DisplayPort 1.4, двумя разъемами порта 2.5G RJ45 LAN, дактилоскопом, аппаратным шифрованием fTPM 2.0, алюминиевым корпусом с размерами 130:130:34 мм и массой 0,6 кг, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цены и дата начала продаж ПК пока не раскрываются.