Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN55 на Ryzen AI 400 Series

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью ExpertCenter PN55, которая относится к категории устройств Copilot+ PC. Новинка характеризуется чипами AMD Ryzen AI 400 Series вплоть до 12-ядерного 24-поточного Ryzen AI 9 HX 470 с тактовой частотой до 5,3 ГГЦ, графическим адаптером Radeon 890M и нейронной архитектурой XDNA 2 с производительностью до 55 TOPS, до 96 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, одним портом USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), двумя USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с), одним USB4 (с поддержкой DP2.1, зарядкой 100 Вт и скоростью до 40 Гбит/с), одним интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-A, одним USB 2.0 Type-A, одним HDMI 2.1 (FRL) и двумя DisplayPort 1.4, двумя разъемами порта 2.5G RJ45 LAN, дактилоскопом, аппаратным шифрованием fTPM 2.0, алюминиевым корпусом с размерами 130:130:34 мм и массой 0,6 кг, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цены и дата начала продаж ПК пока не раскрываются.

Представлен крошечный ПК Minix Neo Z95…
Сетевые источники сообщают о выходе мини-ПК Minix Neo Z95, который даже в своей категории выделяется разм…
Представлен мини-ПК Beelink SER10 на Ryzen AI 400…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью SER10, которая основана на чипах AMD AI 400 …
Мини-ПК в стиле ретро Acemagic Retro X5 появился в продаже …
Компания Acemagic выпустила в продажу мини-ПК Retro X5, главной особенностью которого стал корпус в стиле…
Мини-ПК Ayaneo AM03 оценили в 400 долларов …
Компания Ayaneo пополнила ассортимент мини-ПК моделью AM03, который базируется на 14-ядерном 20-поточном …
Компактный проектор Xgimi Z6X оценен в 240 долларов …
Компания Xgimi представила компактный проектор Z6X пятого поколения, который оценен на дебютном китайском…
Corsair представила корпус, который переливается на свету…
Компания Corsair объявила о выпуске двух новых корпусов ограниченной серии — модели FRAME 4000D Vault Ser…
Представлен мини-сервер Minisforum MS-A2 на Ryzen 9 9955HX…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК мини-сервером MS-A2, который получил корпус объем…
Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенк…
Серия корпусов Formula Crystal U9 выполнена в типоразмере Mid Tower и представлена в трех вариантах компо…
