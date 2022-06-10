Представлен ПК-корпус Antec DF800 Flux White

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью DF800 Flux White, которая ориентирована на создание игровой системы с материнской платой формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой дискретных видеокарт длиной до 405 мм, одного 3,5- двух 3,5/2,5- и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 205 мм, процессорного охладителя высотой до 175 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм.

Также отметим габариты 479:220:488 мм, белую расцветку, боковую панель из закалённого 4-мм стекла, необычный дизайн фронтальной панели и пять комплектных 120-мм вентиляторов, три из которых могут похвастаться адресуемой подсветкой ARGB. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.