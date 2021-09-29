Представлен ПК-корпус Antec NX320

Компания Antec представила компьютерный корпус NX320, который выполнен в форм-факторе Mid-Tower. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера ATX, mATX и ITX, графических адаптеров длиной до 355 мм, процессорных охладителей высотой до 160 мм, двух 3,5 или 2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, до шести 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим три комплектных 120-мм ARGB-кулера, боковую стенку из закаленного стекла, габариты 422:215:446 мм, один интерфейс USB 3.0 и два USB 2.0, а также 3,5-мм аудиоразъем. Цена корпуса составляет 70 евро.

Комментарии и отзывы Antec NX320
Представлен ПК-корпус Thermaltake The Tower 100 Metallic Gol...
Представлен ПК-корпус Thermaltake The Tower 100 Metallic GolКомпания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью The Tower 100 Metallic Gold Mini...
Корпус Cooler Master NR200P предлагает четыре новых цветовых...
Корпус Cooler Master NR200P предлагает четыре новых цветовыхCooler Master представила новые цветовые решения для компактного корпуса NR200P. ...
IN WIN представила корпус 315 в формате Mid-Tower...
IN WIN представила корпус 315 в формате Mid-TowerКомпания IN WIN представила новый корпус 315. Корпус выполнен в минималистичном дизайне с острыми углами....
Fractal Design анонсировала обдуваемый корпус Torrent...
Fractal Design анонсировала обдуваемый корпус TorrentFractal Design анонсировала корпус Torrent. Корпус отличается стильным дизайном с хорошо обдуваемой перед...
Представлен компактный корпус Aerocool Hexform...
Представлен компактный корпус Aerocool HexformКомпания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью Hexform, которая предназначена для создания комп...
Представлен мини-ПК Minisforum EliteMini X500...
Представлен мини-ПК Minisforum EliteMini X500Компания Minisforum представила ассортимент неттопов моделью EliteMini X500, которая получила гибридную п...
Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и ...
Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и Изучаемый сегодня корпус Corsair 5000D Airflow ориентирован на сборку игровых станций на основе компонент...
Представлен корпус-куб Chieftronic M2 ...
Представлен корпус-куб Chieftronic M2 Компания Chieftec пополнила ассортимент необычных ПК-корпусов моделью Chieftronic M2, которая станет дост...
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкойОбзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкой
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor