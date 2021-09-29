Представлен ПК-корпус Antec NX320

Компания Antec представила компьютерный корпус NX320, который выполнен в форм-факторе Mid-Tower. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера ATX, mATX и ITX, графических адаптеров длиной до 355 мм, процессорных охладителей высотой до 160 мм, двух 3,5 или 2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, до шести 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим три комплектных 120-мм ARGB-кулера, боковую стенку из закаленного стекла, габариты 422:215:446 мм, один интерфейс USB 3.0 и два USB 2.0, а также 3,5-мм аудиоразъем. Цена корпуса составляет 70 евро.