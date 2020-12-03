Представлен ПК-корпус Antec Performance P10 Flux

Компания Antec пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Performance P10 Flux, которая подойдет для создания игровой системы на основе материнской платы типоразмера mini-ITX, microATX или ATX. Новинка характеризуется пространством для семи карт расширения, поддержкой одного 5,25-, до двух 3,5- и до пяти 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 405 мм, процессорного кулера высотой до 175 мм, блока питания длиной до 205 мм, а также жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм. Также отметим пять комплектных 120-мм вентиляторов, размеры 477:220:486 мм, звукоизоляцию внутренних стенок, переднюю панель с дверкой, два разъема USB 3.0 и клавишу управления встроенным контроллером вентиляторов.

Комментарии и отзывы Antec Performance P10 Flux
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